Logan-regissøren kritiserer de store filmuniversene for å ta livet av tradisjonell historiefortelling

Deadpool & Wolverine kan godt bli en av sommerens største filmer, med sin særegne humor og ville blanding av karakterer fra ulike universer og franchiser. Men er denne rotete historiefortellingen en god ting?

Nei, mener Logan-regissør James Mangold, som hevder at store filmunivers bestående av flere filmer er skadelig for, eller til og med "dreper", tradisjonell historiefortelling. I et intervju med The Hollywood Reporter sa Mangold :

"Jeg liker ikke å bygge opp flere filmunivers. Jeg tror det er historiefortellingens fiende. Det er historiefortellingens død. Det er mer interessant for folk hvordan legobrikkene henger sammen enn hvordan historien fungerer foran oss.

"For meg blir målet alltid: "Hva er unikt med denne filmen og disse karakterene? Ikke å få deg til å tenke på en annen film eller et påskeegg eller noe annet, som er en intellektuell handling, ikke en emosjonell handling. Du vil at filmen skal fungere på et emosjonelt nivå".

Er du enig i det Mangold sier?