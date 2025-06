Logikkpuslespillet Is This Seat Taken? lanseres i august

Under det pågående Wholesome Games Direct -showet presenterte utvikleren Poti Poti Studios nettopp en ny titt på logikkpuslespillet Is This Seat Taken? Dette spillet er et ganske uvanlig pusselspill, ettersom det handler om å finne det perfekte stedet for helt spesielle mennesker, og ta hensyn til deres særegenheter og kjepphester.

HQ

Som en del av kunngjøringen og utseendet har det nettopp blitt avslørt at Is This Seat Taken? faktisk vil lanseres ganske snart, og gjør sin store opptreden i august. Ingen spesifikk dato er oppgitt ennå, men forvent mer informasjon i nær fremtid.