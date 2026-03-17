Logitech G introduserer sin nye, manuelle RS H-Shifter

Simracing-scenen har gjennomgått flere viktige endringer i det siste, og med nye spill og maskinvaretilbud som truer i horisonten i nær fremtid, har Logitech nettopp introdusert et etterspurt produkt i sortimentet sitt, et produkt som, før vi får det i hendene for en full gjennomgang, kan føles både moderne og tradisjonelt.

Logitech G RS H-Shifter er et nytt alternativ for de som er ute etter en helt manuell H-formet girskifter. Enheten har en 7-trinns girvelger pluss et reversgir, og sistnevnte imiterer en ekte bil ved å implementere en push-through lockout-funksjon for å forhindre utilsiktede (og potensielt girkassereduserende) girskift. For å forstå hvordan det fungerer, kan du tenke deg 1-6 i det tradisjonelle "dobbel-H"-skjemaet, deretter høyre-trykk-forover for det syvende, og høyre-trykk-ned for revers som det fjerde vertikale sporet.

Til tross for simuleringsaspektet lover merket en "taktil mekanisk følelse" for rask betjening, mens Hall Effect-kontaktløse sensorer "sikrer langsiktig pålitelighet og uovertruffen holdbarhet og presisjon" - et direkte svar på problemene produsenten hadde med den eldre G-seriens shifterdesign. Den gir også mulighet for enkel fremtidig tilpasning og støtter bordklemme for skrivebordsmontering (inkludert i esken), selv om den naturligvis vil se bedre ut på racingriggen din (bolter er også inkludert).

Logitech G RS H-Shifter vil være bredt kompatibel både når det gjelder spill og plattformer, med en mengde titler fra arkade til simcade og simracing bekreftet sammen med Windows PC, PlayStation og Xbox. På PC kan du koble til enten direkte til USB-porten, gjennom RS50/Pro Wheel, og gjennom G29, G920, G923 via racingadapter, mens konsoller kan gjøre det samme uten direkte USB-port.

Noen spill støtter naturligvis ikke et syvende gir (og ville du noen gang nå det i et løp?) eller H-paddle shifters hvis den virkelige bilen ikke har det (som AC og Assetto Corsa Evo), Gran Turismo 7 tillater ikke H-paddle shifters for online-modus, og noen halvautomatiske biler kan ikke tilordnes manuelle ikke-paddle shifters avhengig av spillet (som GT3/GT4-klassifiserte Assetto Corsa Compeizione). For oss virker det som den perfekte match for det kommende Forza Horizon 6 og dets mer klassiske biler, men igjen, vi kommer med vår dom når vi har testet den faktiske tingen i cockpiten vår.

Logitech G RS H-Shifter lanseres til en anbefalt utsalgspris på 159,99 euro.