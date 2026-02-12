Logitech G325 Wireless Gaming Headset

Logitechs G-program har vært et formidabelt hjemsted for relativt subtilt spillutstyr som også har noe å tilby for dem som bare trenger en dings som fungerer, hver gang. Det nye G325 fortsetter denne tradisjonen ved å være "bare" et trådløst hodesett, men et ganske bra et til, du gjettet riktig, den lave prisen på 80 Euro. For de pengene får du et lett og mykt hodesett, Bluetooth og førsteklasses trådløs radiobølgebasert radio med lav latenstid, 24-bits lyd og rundt 23-24 timers batteritid.

Designforbedringer? Vel, jeg ville ha vinklet enhetene og dermed hver ørekopp litt. Men det er alt. Testeksemplaret var svart, og det er diskret og stilig. Det finnes to farger, og de 212 grammene føles ganske lette. Bryteren mellom tilkoblede enheter er ikke banebrytende eller ny, men det er merkelig å ha den funksjonen på et billig hodesett. Det som imidlertid er viktigere er at til tross for at det er et lett og relativt billig hodesett, ser det mer eksklusivt ut, og spesielt nettingen på ørekoppene og den flettede kabelen som synlig forbinder ørekoppene, gir det en litt mer kvalitetsfølelse som ikke matcher den lave prisen på bare 80 euro.

Mikrofonen er ganske grei til å være innebygd, noe som er en fin måte å si at den ikke er super fantastisk, og lider av å plukke opp mye bakgrunnsstøy og ikke bare brukerens stemme når de er plassert i ørekoppene.

Den bruker Logitech G Hub, noe som ser ut til å ha blitt designet av mennesker for daglig bruk, og jeg liker både den visuelle stilen og funksjonaliteten som er enkel å både forstå og bruke. Og grunnen til at du ikke ser en mikrofonarm med mikrofon på, er enkel: Det finnes ingen.

Noen sure druer må kastes i den metaforiske gryten. Det står ikke noe om DAC-type, merke eller modellnummer, og driverenheten er heller ikke spesifisert, annet enn at den er 32 mm. Det er mulig det er billig, men jeg vil gjerne vite hva jeg faktisk kjøper.

Så de gode nyhetene, daglig komfort og lydkvalitet, fordi det er veldig behagelig, veldig Logitech, lett nok til at du ikke føler det, men med en liten klemmekraft på ørekoppene. De kunne virkelig hatt nytte av en strammere passform mot hodet, ettersom bassen allerede er lett nok før vi begynner å slippe ut lyd på grunn av hull. Lyden er imidlertid overraskende god, velbalansert, nøytral og spesielt med romlig klarhet. Den er ikke så flat som de fleste hodetelefoner, og den romlige gjengivelsen, som er uten svart magi og digital voodoo, er ganske god, og det samme er bevisstheten om omgivelsene og identifiseringen av retningen på lydene i spillet, samtidig som selve lyden har god oppløsning. Bassen føles litt mangelfull, men når du bruker den til musikk, er det mer sannsynlig at det er et problem med moderne hodetelefoner som forsterker bassen for mye, kombinert med at trådløs lyd ikke har den kraften den trenger for å få de siste oktavene ut av driverne på grunn av energibegrensninger.

Så det er helt klart et sterkt og solid tilbud på innstegsscenen, men det er synd at mikrofonen ikke er av samme kvalitet som resten. Men siden jeg nesten aldri bruker mikrofon når jeg strømmer, bryr jeg meg ærlig talt ikke om det.

