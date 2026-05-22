Logitech G512 X 75

Når det gjelder tastaturer, er jeg en ganske enkel person å tilfredsstille. Jeg trenger ikke enorme mengder funksjoner, bred RGB, 100 % layout eller mye av det der. Det jeg trenger er rett og slett en responsiv og grei enhet som bruker slagkraftige og pålitelige brytere, og som ikke tar for mye plass på skrivebordet mitt. Når det er sagt, setter jeg pris på når teknologien gir meg muligheten til å velge et bredt spekter av funksjoner uten at jeg må kjøpe tilleggsprogrammer eller bruke plass i nærheten til ekstrautstyr. Når det gjelder Logitech G512 X (i dette tilfellet modellen med 75 % layout), er det dette du får i svært høy grad, ettersom vi snakker om et tastatur som går utover funksjonene, samtidig som det gir et nyttig hjem for hvert bonuselement.

Før vi kommer til de mer avanserte funksjonene og tilpasningsmulighetene for Logitech G512 X, la oss begynne med å ta for oss den grunnleggende bygge- og designfilosofien. For det første er dette ikke et veldig subtilt tastatur i det hele tatt. Det er en enorm mengde RGB, både i bakgrunnsbelysningen på tastene, men også i lysfeltet på forsiden som vender mot deg. Topplaten er festet på som en ekstra detalj, og etterlater hull nedover sidene der de lilla underplatene skinner gjennom, og alt dette er mens baksiden av tastaturet er vertskap for de mer finurlige funksjonene vi vil komme inn på senere. Det er laget av kvalitetsplast som er fast å ta på og glatt å stryke fingrene over, men det mangler det ekte førsteklasses materialvalget som for eksempel HyperXs Alloy Origins-tastaturserie bruker med sin rike og tunge aluminiumskropp av flykvalitet. Denne analysen gjelder også for tastaturets taster og til og med de to dreibare hjulene øverst til høyre på tastaturet, som for eksempel gjør det enkelt å styre lydnivået.

Når alt kommer til alt, når du koker det ned og ignorerer den prangende RGB-fargen og den litt uvanlige designstilen, fungerer Logitech G512 X som et kompetent og dyktig tastatur, et som egentlig ikke krever oppsett, ettersom det i stor grad er plug and play. Men her er tingen med å si det; du vil ikke kjøpe et Logitech G512 X som en plug-and-play-løsning. Dette er et særegent tastatur bygget for dem som ønsker den ekstra funksjonaliteten det tilbyr, så hvor står det seg når vi bedømmer det ut fra disse mer intrikate parameterne?

Logitech G512 X er designet for å tilby en veldig rudimentær teknisk opplevelse, der du kan ta basistastaturet slik det er ut av esken, leke med RGB-belysningen i G Hub-programvarens Lightsync-seksjon, og kanskje bytte pollingfrekvensen fra en helt brukbar 1000 Hz til en helt ekstrem 8000 Hz (for hvis du spiller og trenger inndatarespons som måler 0,125 ms, som for referanse er omtrent 36 ganger raskere enn en bies vingeklaffer under flyging...). Men hvis du vil ta neste steg, kan du fjerne bakpanelet på tastaturet og ta en av de ni medfølgende Gateron KS-20 Lineære mekaniske analoge bryterne og erstatte de eksisterende lineære mekaniske bryterne for å få en mer forbedret responsopplevelse. Det viktigste å merke seg er at det bare er 39 Dual Swap-brytersenger på tastaturet, noe som betyr at ikke alle innganger vil kunne dra full nytte av dette byttbare oppsettet, men de som betyr noe, de fleste tastene på venstre side av tastaturet og pilene, er en del av Dual Swap-serien.

Når du har byttet ut en bryter - noe som er enkelt, siden Logitech G512 X leveres med to praktiske plastverktøy som er laget for å fjerne tastaturkapper og deretter brytere - kan du gå tilbake til G Hub og endre aktiveringspunktet og følsomheten til Gateron KS-20-bryterne du nettopp har installert. Hvis du ikke er kjent med hvordan de to forskjellige bryterne endrer opplevelsen av å bruke et tastatur, er Logitech G512 X en utmerket gadget for å bevise dette poenget, ettersom Gateron KS-20-bryterne er mykere, lager langt mindre støy, krever en brøkdel av kraften for å aktiveres, og gjør seg klare på et øyeblikk også. Og dette er uten å måtte gjøre noen endringer i G Hub og bare bruke grunninnstillingene for en installert bryter, så du kan sikkert forestille deg hvordan ting endrer seg når du justerer en bryter til akkurat slik du liker den.

Tilpasningselementene er en interessant funksjon, men de skiller seg ikke ut som spesielt avgjørende. Igjen, det er nisje, og det tilbyr en unik måte å tilpasse denne enheten til dine preferanser, men det er også begrenset i den forstand at du ikke får mange Gateron KS-20-brytere å leke med, ikke kan bruke dem ordentlig over halvparten av tastaturet, og på samme måte vil de fleste spillere sannsynligvis ikke merke en stor endring i ytelsen fra granulær forbedring disse bryterne tilbyr, selv om de gir en annen følelse enn de vanlige bryterne.

Så jeg setter pris på tilpasningsmulighetene, og jeg elsker hvordan Logitech har klart å innlemme et relevant hjem for disse forskjellige funksjonene på selve tastaturet. Det er til og med et spor på undersiden av tastaturet som inkluderer fem SAPP-ringer for å redusere støyen fra tastetrykk ytterligere og ellers også fungere som et ekstra utløserpunkt, og som om ikke det er nok, fungerer verktøyene for fjerning av taster og brytere som "ben" for tastaturet, noe som betyr at du kan ta dem av, bytte brytere og deretter sette dem tilbake på bunnen av tastaturet, slik at du ikke glemmer hvor du la dem igjen. Logitech G512 X er ganske genial på disse punktene, men når det kommer til hvordan det tilbyr en mer tilpasningsdyktig tastatur- og programvareopplevelse, er det ikke helt så dyptgående som en enhet som dette kunne vært, og tilbyr brukerne dype tilpasningsverktøy for å gjøre enheten til sin egen.

Men igjen, som tastatur fungerer det godt og har vært en fornøyelse å bruke på daglig basis etter min erfaring, og jeg har hatt det litt moro med å finjustere bryterne og tastene, samtidig som jeg har lekt med RGB. Men har noe av dette hatt en merkbar innvirkning på ytelsen min i videospill? Ikke som jeg kan se. Så hvis du ender opp med å vurdere å skaffe deg en av disse dingsene, må du bare forstå at det i utgangspunktet er et vanlig tastatur som gir deg et ekstra tilskudd av tilpasningsverktøy, og med tanke på at det ikke tilbyr en trådløs tilkobling, burde vi kanskje forvente litt mer av en dings som koster 170 pund.