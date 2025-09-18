Logitech har avduket McLaren Racing Collection

HQ

Sim-racing som produktkategori har vokst mye globalt de siste fem årene, og en av produsentene som ikke helt har holdt tritt med det rasende raske utviklingstempoet som vi sim-racing-fans har kunnet glede oss over, er dessverre Logitech.

Med Logitech DD Pro (som vi ga gode skussmål i vår anmeldelse) og den nylig annonserte RS50, har maskinvaregiganten til hensikt å prøve å ta igjen de nærmeste konkurrentene, og et skritt i riktig retning er sannsynligvis det nylig avslørte samarbeidet med McLaren Racing og spesielt deres Formel 1-team.

Logitech G McLaren Racing Collection består av et nytt Formula-hjul, en oransje Playseat cockpit og et par papaya-fargede Astro A50X hodetelefoner.

Logitech:

"Logitech G er dedikert til å styrke sim-racere med teknologi som bygger bro mellom virtuell og virkelig racing. Med TRUEFORCE som forbedrer realismen og ytelsen, og vårt partnerskap med McLaren Racing som gir oss felles ekspertise, leverer vi uovertruffen innlevelse, presisjon og spenning - og hjelper syklistene med å forbedre rundetidene og oppleve spenningen ved å kjøre racing hjemme."

McLaren:

"I tett samarbeid med Logitech G har vi klart å viske ut grensene mellom virtuell og virkelig racing gjennom hele partnerskapet vårt, og vi har gjort fansen vår til ekte racere siden 2017."