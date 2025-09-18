Logitech har kunngjort den rimelige RS50 med akselavstand
Logitech har avduket lillebroren til DD Pro som koster en brøkdel av hva den 11Nm sterkere varianten koster, og du kan kjøpe den nå.
Ryktene om en enklere, svakere og billigere versjon av den 11Nm sterke Logitech G Pro DD-hjulbasen viste seg å være helt sanne da maskinvaregiganten viste frem en rekke av sine kommende produkter i løpet av kvelden.
Logitech RS50 og RS Pedals er Logitechs budsjettgadgets for de som fortsatt ikke ønsker å bruke remdrift og som vil ha tilgang til den taktile, mekaniske hardheten og detaljene som en direkte drevet base tilbyr uten å måtte tømme hele sparekontoen.
Basen har en 8Nm sterk servomotor som kjører med 4000 omdreininger per sekund, og den koster for øyeblikket £ 249,99 (uten selve hjulet og uten pedalene). Selve RS-pedalene koster £ 119,99 på Logitechg.com, og de inneholder en ladningscelle for bedre presisjon og 75 kilo maksimalt trykk i bremsepedalen.
Richard Neville, Senior Global Product Manager Simulation, Logitech:
"RS50 er ikke bare maskinvare. Det er det bankende hjertet i SIM-oppsettet ditt. Enten du kjører i toppfart på Parabolica på Monza eller drifter på en rallyetappe, sørger dreiemomentet, kombinert med TRUEFORCE, for at du føler hver minste detalj i veigrepet og hver eneste hump i veien. Kombiner det med den uovertrufne kontrollen fra RS-pedalene, og hvert løp blir til en intens, følelsesladet kjøretur."