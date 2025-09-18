Logitech har kunngjort den rimelige RS50 med akselavstand

HQ

Ryktene om en enklere, svakere og billigere versjon av den 11Nm sterke Logitech G Pro DD-hjulbasen viste seg å være helt sanne da maskinvaregiganten viste frem en rekke av sine kommende produkter i løpet av kvelden.

Logitech RS50 og RS Pedals er Logitechs budsjettgadgets for de som fortsatt ikke ønsker å bruke remdrift og som vil ha tilgang til den taktile, mekaniske hardheten og detaljene som en direkte drevet base tilbyr uten å måtte tømme hele sparekontoen.

Basen har en 8Nm sterk servomotor som kjører med 4000 omdreininger per sekund, og den koster for øyeblikket £ 249,99 (uten selve hjulet og uten pedalene). Selve RS-pedalene koster £ 119,99 på Logitechg.com, og de inneholder en ladningscelle for bedre presisjon og 75 kilo maksimalt trykk i bremsepedalen.

Richard Neville, Senior Global Product Manager Simulation, Logitech:

"RS50 er ikke bare maskinvare. Det er det bankende hjertet i SIM-oppsettet ditt. Enten du kjører i toppfart på Parabolica på Monza eller drifter på en rallyetappe, sørger dreiemomentet, kombinert med TRUEFORCE, for at du føler hver minste detalj i veigrepet og hver eneste hump i veien. Kombiner det med den uovertrufne kontrollen fra RS-pedalene, og hvert løp blir til en intens, følelsesladet kjøretur."