Logitech lanserer en sammenleggbar sim-racing-rigg

Playseat Challenge har lenge vært et utmerket alternativ for dem som ønsker å kjøre sim-racing, men ikke har plass eller penger til en dedikert rigg. Til tross for god stabilitet og god byggekvalitet er den lett og enkel å brette sammen og skyve inn i et skap, noe som selvfølgelig også gjelder for den kommende Playseat Challenge X Logitech Edition, som er den samme hendige riggen, men malt i Logitechs klassiske farger (grå/lyseblå).

Sitat fra den offisielle pressemeldingen:

Her er noen av høydepunktene på Playseat Trophy-Logitech G Edition: