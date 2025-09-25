Logitech lanserer et nytt tastatur som lades med solenergi

HQ

Logitech ser ut til å ha løst problemet med batteridrevet spilltilbehør, ettersom produsenten av periferiutstyr nå har avduket et nytt tastatur som kan generere lading og strøm som Superman, ved å tappe inn solenergi (og til og med kunstig) lysenergi.

Jepp, Signature Slim Solar+ K980 og Signature Slim Solar+ K980 for Business er utstyrt med den nye Logi LightCharge -teknologien som gjør at de kan holde seg oppladet uten å måtte koble dem til en skikkelig ladeløsning. Logitech hevder at dette systemet er så kompetent at det kan drive tastaturene i fire måneder om gangen når de er fulladet, selv når de oppbevares i fullstendig mørke (ideelt for våre nordiske lesere om vinteren), slik at folk ikke trenger å bry seg med en enkelt kabel eller å plugge inn tastaturet i en time eller to annenhver uke!

Tastaturene sies å være kompatible med både PC, nettbrett og mobil, og kan veksle mellom tre enheter samtidig. De har et plasthus som er laget av 70 % resirkulert materiale, og batteriet har en levetid som angivelig vil vare i 10 år, noe som gjør det til et tastaturvalg for fremtiden.

Logitech Core Products Group forklarer Art O'Gnimh, daglig leder for Even Needles: "Bare det å måtte tenke på lading kan være en distraksjon, så vi har designet Signature Slim Solar+ slik at du slipper å tenke på det. Den får strøm fra lys - hvilket som helst lys - slik at du slipper å bruke kabler på skrivebordet og aldri trenger å lade den fysisk, samtidig som den gir eleganse og komfort på arbeidsplassen din. Det er én ting mindre å bekymre seg for på en travel arbeidsdag."

Tastaturene er tilgjengelige for kjøp i dag og selges for 99,99 dollar for universal- og Mac-alternativene og 109,99 dollar for B2B-varianten.