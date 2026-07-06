Logitech Mobi Fold

Det er nå mange, mange år siden Microsoft lanserte sin Arc Mouse, et design vi gjentatte ganger har hyllet som genialt. Vi spådde til og med at vi sannsynligvis ville se en strøm av etterlignere som var ivrige etter å lansere muser som sparer plass i vesken din. Men til tross for noen sporadiske lanseringer her og der, fulgte markedet til vår store overraskelse ikke etter.

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Eller kanskje det har det gjort nå. For Logitech har lansert Mobi Fold.

Mobi Fold er ikke helt den samme som Arc Mouse, men ideen er den samme. I stedet for å være langstrakt, med en «bøy» som skaper den ergonomien og formen du er kjent med, er Mobi Fold brettet sammen (morsomt nok), og når du bretter den ut, får du omtrent den samme formen. Grovt sett ligner formen på musene du kjenner, men forskjellen er at det er luft inni. Dette gir en vekt på 79 gram og målene 21 x 66 millimeter når den er brettet sammen – med andre ord nesten som et stort AirPods-etui.

Overraskende nok er den utstyrt med en PAW3222-sensor som gir 4000 DPI, noe som slett ikke er dårlig. Dessuten får du 32 dagers bruk på én enkelt lading, og det gjelder ikke bare via Bluetooth. Den er kompatibel med en Logi Bolt USB-dongle, og batterilevetiden er omtrent den samme i det scenariet.

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Du tenker sikkert først og fremst på komfort her, og ja, det er noen mindre bekymringer, akkurat som det var – og fortsatt er – med Arc Mouse. Hånden din kan på en måte instinktivt «føle» at dette er et papirtynnt design som prøver å etterligne noe solid, og etter min mening kan det føre til at hånden din føles litt mer anspent ved langvarig bruk. Det er selvfølgelig et ganske åpenbart kompromiss, et som Logitech ikke prøver å skjule. Det vil alltid være mer behagelig å bruke en massiv, tung MX Master enn en Mobi Fold, men her snakker vi om en gylden middelvei mellom funksjonalitet og kompakt design.

Tar man det i betraktning, kommer Logitech ved første øyekast farlig nær målet her, med en mus som er responsiv, godt bygget og utrolig kompakt, uten å ofre en god sensor eller batterilevetid, men likevel er det én ting. Mobi Fold er ikke utstyrt med et fysisk rullehjul, men har i stedet et berøringsbasert et. Apples Magic Mouse har i hovedsak et slikt også, i likhet med Arc Mouse, men her er det rett og slett ikke responsivt nok. Først og fremst er det begrenset til et lite, pilleformet område som er modellert etter et fysisk rullehjul, der dette området er for lite, og fingeren din kan ikke instinktivt avgjøre om den befinner seg innenfor området. Resultatet er at du bommer, ruller for langt, ruller for lite, og på alle måter er det unøyaktig. Dette rullehjulet er rett og slett ikke godt nok.

Selvfølgelig kan det tilpasses, justeres og forbedres, og man bør ikke undervurdere sin egen evne til å «bli kjent» med det over en lengre periode enn den jeg har testet det i. Men dette er Mobi Folds eneste store kompromiss, som virker vanskelig å svelge, spesielt når et lite fysisk rullehjul lett kunne ha blitt montert.

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Når det er sagt, for å være helt ærlig, er dette et bunnsolid stykke utstyr. Jeg har lenge vært en fan av Logitechs brukervennlige designfilosofi, og det fortsetter her. Men mest av alt er jeg bare glad for at kompakte muser som Arc Mouse har inspirert til design som dette.