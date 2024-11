Logitech MX Creative

Selv om mer responsiv og allsidig programvare åpenbart er viktigst for profesjonelle som jobber foran en datamaskin, er pålitelig maskinvare også ganske avgjørende. Vi snakker ikke om å ha et bedre grafikkort, men om å ha fysiske verktøy på skrivebordet som gir deg rask tilgang til viktige verktøy eller gjør mer detaljerte justeringer på en måte som rett og slett ikke er mulig med en mus.

HQ

Ta Elgatos Stream Deck som et eksempel - ja, disse produktene ble først designet for streamere, men har siden funnet veien til kreative fagfolk fordi de programmerbare snarveiene og de taktile knappene rett og slett gjør dataarbeidet ... enklere.

Nå svarer Logitech med MX Creative, og det er all grunn til å glede seg, for Logitech gjør det som regel riktig første gang, og kan nå skilte med et ganske fantastisk MX-økosystem.

MX Creative består av to separate enheter, hvorav den ene trenger en hard USB-C-tilkobling til datamaskinen din, og den andre fungerer trådløst. Den ene er et sett med ni programmerbare knapper med LCD-skjermer, noe som betyr at du kan bestemme hvordan disse knappene skal se ut. I tillegg er det to rulleknapper på undersiden, noe som betyr at du aktivt kan velge hvilket sett med ni knapper du vil bruke. Det finnes også en Dial Pad som kobles til via Bluetooth. Her får du et stort hjul som kan dreies horisontalt, samt et lite vertikalt hjul over - og ja, fire programmerbare knapper også.

Alt i alt finnes det et utall av tilpasningsmuligheter, og de tar praktisk talt ingen plass på skrivebordet. Maskinvaren er klassisk Logitech med matt plast som, spesielt i hvitt, hører hjemme på de fleste arbeidsstasjoner for kreative fagfolk. Du kunne kanskje ha forventet litt mer aluminium til en pris på £200, men det er ikke akkurat fornærmende.

Alt behandles gjennom Logi Options+ -appen, som vi tidligere har fremhevet som ekstremt robust, både fordi den speiler stort sett all funksjonaliteten fra Elgato, men også fordi selve oppsettet og brukergrensesnittet er bedre og mer brukervennlig. Når du bruker Logi Options+, får du et tydelig inntrykk av at dette miljøet må være rolig og oversiktlig for å sikre at du raskt kan finne de innstillingene og tilpasningsmulighetene du ønsker, og det lykkes gang på gang.

Men appen har også en Marketplace hvor utviklere kan dele plugins, maler og andre snarveier til MX Creative, og det er også her app-produsenter kan publisere førstepartsstøtte for programmene sine. Så langt har vi hele Adobe-pakken, fra Photoshop til Lightroom, fra Premiere til InDesign, og det finnes også andre programmer som Zoom. Det vil selvfølgelig komme mer, og takket være Logitechs maktposisjon tror vi dette blir økosystemet du lett kan satse på som proff.

Jeg vil imidlertid si at MX Creative akkurat nå egentlig er designet for Adobe-bruk, og hvis du for eksempel redigerer video i Final Cut eller DaVinci, vil det være ganske vanskelig å sikre tilsvarende funksjonalitet for andre brede app-økosystemer. Men hvis du jobber i en av disse appene, er det mye funksjonalitet for pengene her, selv om prisen er litt høy.