Logitech MX Master 4

Jeg har anmeldt Logitech MX Master -musen flere ganger - for PC og Mac - i små, iterative S -versjoner og de store sprangene fremover. Hver gang har det vært den samme historien: Det er sikkert mange spillentusiaster som ser på DPI, musens polling rate og lignende, og fnyser, men for alt annet du trenger en mus til, for eksempel enkel navigering på datamaskinen og mer produktive oppgaver, er MX Master den ubestridte mesteren.

Etter mange rykter og noen lekkede spesifikasjoner her og der, har MX Master 4 endelig kommet, og det er på tide for meg å finne frem de samme instrumentene igjen, for dette er nok en gang en genistrek.

Den har omtrent den samme superergonomiske passformen, men nå er det tidligere gummibelegget byttet ut med et mikrostrukturert plastmateriale som både er resirkulert og ekstremt komfortabelt. Det er som om den er dekket av Alcantara, men den er helt motstandsdyktig mot svette håndflater. Det er på en måte "mykt" å bruke.

Vi snakker 150 gram, en 8000 DPI-sensor via den nye laserenheten Darkfield, og dessverre fortsatt den samme pollingfrekvensen på 125 Hz. Det høres veldig lite ut når vi anmelder mus med 8000Hz, men det gjelder stort sett bare opplevelser som kjøres med mye høyere bildefrekvenser, og her har Logitech valgt, noe hardnakket, å holde seg til kontor og kreativ bruk.

Det er likevel ikke slik at de hviler på laurbærene. Musen har nå innebygd haptisk tilbakemelding via små motorer under overflaten. Dette gir deg taktile tilbakemeldinger i fire intensitetsnivåer, som først og fremst oppstår der du hviler tommelen under bruk. Den haptiske tilbakemeldingen aktiveres også når du for eksempel bruker den nye Actions Ring, en liten sirkulær snarveimeny som aktiveres ved å klikke med tommelen og kan tilpasses via Logitech Options+ - en app som etter min mening fortsatt er en av de beste programvarepakkene for PC-tilbehør på markedet.

Det er en bedre brikke for bedre tilkoblingsmuligheter via både Bluetooth og Logi Bolt, og donglen er nå USB-C, noe som så vidt jeg kan huske er første gang jeg har sett en USB-C-dongle. Logitech sier forøvrig at den holder i 70 dager på én lading, så jeg har ikke rukket å tømme den helt ennå.

Det er ganske vanskelig å finne noe jeg umiddelbart ville endret på. Nei, det er ingen virkelige game changers her, men med åtte programmerbare knapper, haptisk tilbakemelding, solide DPI-hastigheter og det alltid like herlige elektrostatiske MagSpeed -hjulet, er dette en mesterklasse i design og utførelse.