Logitech og McLaren lanserer spesifikke simracing-produkter

HQ

McLaren pleide å jobbe utelukkende med Fanatec for simracingutstyr, og deres gamle 650S GT3-hjul er fortsatt en av våre favoritter her på Gamereactor. Nå har de imidlertid snudd blad, og McLarens Formel 1-team kunngjorde i går et samarbeid med Logitech som har resultert i en ny kringle for Logitechs nye RS50-hjulbase, et papaya-farget Astro A50-hodesett og et oransje Playseat med et F1-sete inni.

Logitech:

"Logitech G er dedikert til å styrke sim-racere med teknologi som bygger bro mellom virtuell og virkelig racing. Med TRUEFORCE som forbedrer realismen og ytelsen, og vårt partnerskap med McLaren Racing som gir oss felles ekspertise, leverer vi uovertruffen innlevelse, presisjon og spenning - og hjelper syklistene med å forbedre rundetidene og oppleve spenningen ved å kjøre racing hjemme."

McLaren:

"I tett samarbeid med Logitech G har vi klart å viske ut grensene mellom virtuell og virkelig racing gjennom hele partnerskapet vårt, og vi har gjort fansen vår til ekte racerkjørere siden 2017."