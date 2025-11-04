Her på Gamereactor er vi ganske store fans av Logitechs kontorutstyr, noe som ikke er noen hemmelighet, og det er ikke vanskelig å se hvorfor. Mange av oss som jobber i redaksjonen er riktignok spillentusiaster på fritiden, men enda viktigere er det at arbeidet vårt... er kontorarbeid.

HQ

Derfor er det en MX Master 4, et Keychron -tastatur og Photoshop -hjul som setter fantasien i sving i en gammeldags redaksjon som vår, når vi forestiller oss en mer effektiv eller komfortabel arbeidsflyt.

Det er derfor du kanskje ser på Logitech Signature Slim Solar+ K980 med gamer-øyne og ikke ser noe poeng i et solcellepanel som gjør at du aldri trenger å lade den, eller kanskje du ikke helt forstår behovet for flerpunktstilkobling med flere enheter, og i hvert fall ikke fløyelsmyke membrantaster i stedet for taktile mekaniske taster.

Først og fremst er dette ganske kult sett fra et Logitech-perspektiv. Myke, responsive taster, en relativt tung vekt på 700 gram og bred funksjonalitet via både USB-C-dongle (som støtter Bolt -protokollen) og Bluetooth LE i... ja, lang tid. Det finnes også multipoint, som gjør at du aktivt kan bytte mellom enheter, enten det er en smarttelefon, datamaskin eller noe helt annet.

Vi har anmeldt dette tastaturet tidligere når det gjelder den faktiske funksjonaliteten, og det er ikke mye som har endret seg når det gjelder den resirkulerte ABS-plasten, tastene og bryterne, og den daglige bruken. Men så er det batterilevetiden. Det er en liten lysmodul i tastaturet som er enda mer følsom enn tidligere, noe som betyr at Solar bare trenger enten en ekte eller kunstig lyskilde på over 200 lux for å begynne å lade. Men det er faktisk enda mer imponerende enn det.

Selv om du helt unngår å ha en lyskilde på over 200 lux i nærheten, vil du fortsatt kunne bruke tastaturet i fullstendig mørke i over fire måneder. Det er vanskelig for oss å verifisere, og hvis du har noe som ligner på vanlige lyskilder i nærheten, vil dette batteriet aldri gå tomt. Logitech "lover" imidlertid bare at batteriet skal vare i 10 år, så det er sannsynligvis den faktiske batterilevetiden.

Det hele er veldig imponerende, men for å være ærlig begynner jeg å føle et behov for en liten oppfriskning av Logitechs kontorprofil her. Kanskje en mindre redesign? Kanskje et aluminiumschassis, kanskje litt inspirasjon fra MX Keys? 100 pund for K980+ Slim Solar er ikke lite, og kanskje det ville være mulig å gjenoppfinne spesielt den estetiske dimensjonen for å sette ekstra fokus på Logitechs "no nonsense"-tilnærming?

Det er ikke noe galt med selve funksjonaliteten her, enten det gjelder skrivekomforten, Logitech Options -appen eller det nye batteriet, men jeg skulle gjerne sett at formatet ble litt oppusset.