Logitech Zone Wireless 2

Personlig har jeg alltid hatt lett for å elske Logitechs måte å designe kontorutstyr på. Det er som regel ingen fancy materialer involvert, men det er et kompromissløst fokus på brukervennlighet, på fingerferdighet, på å gjøre yrkeslivet ditt enklere.

Men, men, men - jeg bruker ikke et Logitech-hodesett når jeg jobber. Personlig synes jeg Jabras visjon for et kontorbasert hodesett er langt mer subtilt, men nylig ble jeg utfordret på akkurat denne fronten da Logitech sendte meg deres Zone Wireless 2, deres dyre, lette versjon av et godt hodesett for profesjonelle miljøer.

Så hva "gjør" Zone Wireless 2? Vel, først og fremst er dette et lett kontorhodesett med Logitechs egne 40 mm-drivere i et on-ear-format, og i tillegg får du en USB-C-ladekabel, en pose til oppbevaring og to 2,4 GHz-dongler, én for USB-A og én for USB-C. Det er ikke noe spesielt her - det er ingen Marshall-lignende trådløs lading via den ene koppen, og det er ingen spesielle materialer.

Konstruksjonen er hovedsakelig av plast, men det gjør ikke så mye, ettersom headsettet veier 230 gram, og dermed er ganske fleksibelt. Man kan ikke akkurat kalle det "robust", det ville vært synd, men det er egentlig ikke poenget. Tanken er at fleksibiliteten og den lave vekten gjør det mindre tungvint å ha det på hele dagen, og Logitech gjør det riktig, men skillet mellom fleksibelt og lett og... vel, bare billig, er hårfint.

Lyden fra de nevnte 40 mm-elementene er overraskende solid til å være et on-ear-hodesett, og Personal EQ skaper virkelig en tilpasset brukerprofil som tar hensyn til hørselen din, det naturlige støynivået rundt deg og en rekke andre faktorer. Dette er en av de første gangene jeg har sett at disse personlige EQ-forhåndsinnstillingene faktisk fungerer, men det gjør de, og spesielt gjennom den responsive appen (for både Android og iOS) får Logitech virkelig mest mulig ut av den begrensede fysiske plassen.

Det finnes også ANC, og denne pakken styres av AI som kontinuerlig "lytter" til omgivelsene dine for å gi deg mer personlig tilpasset støydemping. Samtidig kan du kontinuerlig redusere eller øke hvor høyt du vil at denne suiten skal fungere, og det fungerer det meste av tiden. AI-en gjør også mye for å forbedre lydkvaliteten på både samtalen din og mottakerens samtale ved å filtrere bort støy i begge ender - det er overraskende effektivt.

Andre AI-funksjoner treffer imidlertid ikke like godt, inkludert Logitechs Apple-lignende dynamiske veksling mellom en Bluetooth- og en 2,4 GHz-tilkobling, som mildt sagt har vært "ujevn" for meg, fordi hodesettet plutselig bytter helt over til telefonen min hvis jeg får et eneste varsel. I tillegg er Logitech, som så mange andre, skyldige i at de ikke vet når jeg virkelig tar av hodesettet, noe som gjør at innholdet jeg har i gang, blir satt på pause.

Alt i alt har Logitech fått til alt det grunnleggende, ingen tvil om det, og mikrofonen, samtalene, lydkvaliteten og den lette konstruksjonen fungerer strålende. Personlig skulle jeg gjerne sett et ladestativ av noe slag og litt bedre implementering av visse AI-baserte programvarefunksjoner, spesielt når den koster 300 pund.

