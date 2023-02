Logitechs G Fits-ørepropper lanseres i Storbritannia i dag

HQ

Logitech har kunngjort datoen da G Fits-øreproppene lanseres i Storbritannia. Disse in-ear-enhetene kommer til landet i dag, 1. februar, og har en ganske unik teknologi som tar sikte på å passe hver knopp bedre til øreformen din.

Kjent som Lightform støping, ser funksjonen bokstavelig talt at øreproppene endres i form for å passe til formen på øret ditt første gang de brukes, med ideen om at du får en tilpasset passform i motsetning til hva andre ørepropper på markedet gir.

For å legge til dette støtter Logitech G Fits med sin Lightspeed trådløse tilkoblingsteknologi, som tar sikte på å gi både høyytelseslydrespons, bedre tilkobling og tilkoblinger på toppnivå, alt til PC, Mac, and PlayStation and Xbox konsoller. Du kan også bruke G Fits med en Nintendo Switch når den er dokket, og også med Android-enheter via en USB-A or USB-C-kabel.

Når det gjelder batteri, sier Logitech at G Fits vil vare i syv timer om gangen, med ytterligere åtte tilgjengelige når man vurderer hva ladeetuiet kan lagre når det er koblet til via Lightspeed, og ti timer pluss ytterligere 12 timer når du bruker vanlig Bluetooth.

For de i Storbritannia vil Logitech G Fits koste £ 219.