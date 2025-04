Lokal flerspiller får nytt liv med Game Share på Nintendo Switch 2

HQ

Nintendo Switch 2 Direct har avslørt mye om Nintendos nyeste konsoll, inkludert den nye Game Share-mekanikken. I hovedsak lar dette deg spille ett spill på flere konsoller via lokal spilling med andre systemer.

Så i stedet for å dele Joy-Cons på Switch for å spille et spill med en venn, så lenge du har en konsoll - som kan være en Switch 2, Switch Lite eller Switch - kan dere alle spille på ditt eget system.

Dette bringer tilbake den lokale flerspilleren fra DS-tiden, men den er ikke tilgjengelig for alle spill med en gang, og vil bli gjort tilgjengelig for spill i programvareoppdateringer, og er planlagt for utvalgte spill som er eksklusive for Nintendo Switch 2.