Lokale påtalemyndigheter i Flandern vil identifisere syklister som krysset jernbanen med rødt lys på

Påtalemyndigheten i Øst-Flandern vil anmelde syklistene som ignorerte det røde lyset før en jernbaneovergang, og likevel krysset før bommene kom ned under Flandern rundt søndag 5. april. Feltet splittet seg som følge av togpasseringen, men rittkommissærene beordret rytterne som krysset jernbanen til å senke farten, og feltet ble deretter samlet igjen.

Blant rytterne som stoppet før toget passerte var Mathieu van der Poel (som ble nummer to) og Wout van Aert (nummer fire). Tadej Pogacar (vinner) og Remco Evenepoel (treer) var blant de 20-30 rytterne som passerte over jernbanen før bommene falt, men med de røde lysene på som tvang dem til å stoppe, noe som er straffbart etter belgisk lov, selv under konkurranser som Flandern rundt.

Ifølge lokale medier, via CyclingNews, vil det lokale påtalemyndigheten fra Øst-Flandern identifisere lovbryterne, med potensielle bøter på rundt 320 euro og kjøreforbud i åtte dager.

Det forventes ikke diskvalifikasjoner i løpet, ettersom det var klager fra syklister, inkludert Pogacar, om at de ikke ble advart med nok tid til å stoppe trygt før jernbanen. Det er også mulig med et utenrettslig forlik for denne hendelsen, som ikke er sjelden i landeveisritt.