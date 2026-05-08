Lokalvalg i Storbritannia 2026: Reform går kraftig frem, mens Labour og de konservative vakler

HQ

Valglokalene har stengt rundt om i Storbritannia, og i skrivende stund er de ulike distriktsrådene i ferd med å telle opp resultatene for å avgjøre hvilket parti som har vunnet hvert av de respektive områdene, og hvilke lokalpolitikere som skal representere et område som byrådsmedlemmer. Etter mange år med utilfredsstillende oversikt fra Labour og de konservative ser det ut til at dette året blir det første på lenge der et rivaliserende parti vinner, for så langt viser resultatene at Labour og de konservative mister byrådsmedlemmer i et uhyre raskt tempo, mens det partiet som ser ut til å snappe opp de tomme plassene, faktisk er Reform.

Det kontroversielle partiet ser ut til å være den store vinneren av lokalvalget, og de siste opplysningene fra BBC News viser at Reform så langt (og de fleste dataene har ennå ikke kommet inn) har kapret to byråd og fått 386 nye byrådsmedlemmer, noe som er en økning fra null på begge kontoer fra tidligere valg.

Til sammenligning har Labour mistet åtte byråd og er nå nede i bare 10 totalt, med en ytterligere blødning på 258 byrådsmedlemmer, ned til 253 totalt, mens de konservative mister ett byråd til seks totalt og har mistet 159 byrådsmedlemmer til 252 totalt.

De andre vinnerne ser ut til å være Liberaldemokratene og Miljøpartiet De Grønne, som begge har fått henholdsvis 32 og 27 flere byrådsmedlemmer, noe som riktignok er en forbedring, men fortsatt langt bak Reforms nylige suksess.

Bare tiden vil vise hva de fullstendige resultatene vil bringe.