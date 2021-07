Loke inntar Fortnite

Fortnite Crew er en abonnementstjeneste hvor dedikerte Fortnite-spillere for 12 euro i måneden får tilgang til en rekke skins, det seneste Battle Passet og noe in-game valuta. De forskjellige skinsene er sjeldent noe verdt å rope høyt for, men denne måneden får abonnentene litt av en stjerne.

Det dreier seg nemlig om Marvel-karakteren Loke, som nylig har fått sin egen serie på Disney+ (les Eiriks anmeldelse av de første to episodene her). Her spilles Loke av Tom Hiddleston, og det er tilsynelatende denne versjonen av karakteren vi får muligheten til å spille som i Fortnite.

Den samlede pakken kommer også med et par av Lokes forskjellige våpen som man ser i de ulike Marvel-produktene. Du kan se alle detaljer om dette her.