Loke-skaperen bekreftet som manusforfatter for Avengers: The Kang Dynasty

Det har latt vente på seg, men nå har Marvel og Disney endelig offentliggjort hvem som skal skrive manus til den kommende Avengers: The Kang Dynasty. En rolle som kanskje ikke overraskende gikk til Michael Waldron, samme mann som også skal stå for manuset til Avengers: Secret Wars. Noe som nok kan ses på som et godt tegn.

HQ

Hans erfaring fra både Loke og Doctor Strange in the Multiverse of Madness vil komme ham til gode, og kanskje betyr det også at sjansene for at Sam Raimi blir involvert i prosjektet øker. Duoen samarbeidet på den forrige Doctor Strange, og skal man dømme etter ryktene som har versert den siste tiden, kan Raimi meget vel bli regissør for de to kommende Avengers -filmene.

Gleder du deg til de to nye Avengers filmene?

