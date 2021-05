Loki fremskyndes på Disney+ i ny video

Du ser på Annonser

Planen var at den lovende serien om Loke, Loki, skulle ha premiere den 11. juni, men siden vi allerede har fått en rekke utsettelser fryktet nok mange at også denne datoen måtte vike. Det viser seg å stemme. Dog på den gode måten.

Marvel Studios har nemlig satt Tom Hiddleston foran kamera i en ny video for å avsløre at Loki vil bryte med WandaVision og The Falcon and The Winter Solider ved å i stedet ha nye episoder hver onsdag fremfor fredag. Derfor vil også første episode slippes allerede den 9. juni i stedet for den 11..