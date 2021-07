Loki Season 2 bekreftet

På grunn av konseptet i WandaVision er det ikke mange som forventer at vi får en ny sesong av den fascinerende serien, men sjansen for å få se mer av The Falcon and The Winter Soldier er langt større. Det er uansett en annen serie som altså bekrefter en fortsettelse først.

Uten å røpe noe mer bekrefter nemlig en scene midt i rulleteksten til dagens episode av Loki at vi får enda en sesong av serien en gang i fremtiden. Dermed skal vi se langt mer av Tom Hiddleston enn fryktet etter Avengers: Infinity War.