Loki Sesong 2 kommer tidligere enn forventet

Disney og Marvel Studios har kunngjort at premieren på Loki sesong 2 nå vil finne sted litt tidligere enn forventet. Opprinnelig skulle serien lanseres 6. oktober 2023 over hele verden, men premieren er nå fremskyndet noen timer, noe som betyr at alle i Europa må belage seg på en svært sen kveld hvis de ønsker å se Tom Hiddlestons asgardiske tilbakekomst så snart som mulig.

I et nytt innlegg på X avslører Miss Minutes at Loki sesong 2 nå begynner å strømmes på Disney+ den 5. oktober 2023 kl. 18:00 PT, dvs. kl. 02:00 BST / 03:00 CEST den 6. oktober 2023. Dette er litt annerledes enn vanlig, ettersom de fleste nyhetene på Disney+ kommer kl. 8:00 BST / 9:00 CEST på premieredagen for å samsvare med midnatt i PT-tidssonen.

Kommer du til å holde deg våken til en sen Loki -premiere?