Loki virker å bli like sprø som guden selv i ny trailer

I disse dager er det The Falcon and The Winter Soldier som står i fokus hos oss Marvel-fans, men den 11. juni er det tid for en ny serie: Loki. Man kan trygt si at den virker å bli interessant også.

For dagens trailer fra den etterlengtede Disney+-serien byr på både kjappe replikker, tidsreising, kampscener og et univers som kunne vært tatt ut av Thor: Ragnarok er dette helt klart enda en serie undertegnede skal se i sommer.