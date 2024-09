HQ

Riot Games har gitt ut orkestertemaet for årets verdensmesterskap på League of Legends, som du kan se her :

HQ

Videoen viser grafikk av mestere som ruver over byer: Viego i Berlin, Lux i Paris og Zeri i London, som korresponderer med hvor turneringen arrangeres i Europa.

Temaet ble skrevet av Alexander Temple og Sebastien Najand, komponert av Bill Hemstapat, JD Spears og Richard Thomson, og mikset og mastret av Ike Schultz.

Worlds 2024 starter 25. september, så det er ikke lenge igjen.