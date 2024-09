Lollipop Chainsaw RePOP

HQ

Lollipop Chainsaw Suda51 Suda ble lansert til forbløffede ansikter tilbake i 2012. Spillet var et samarbeid mellom den japanske spilldesigneren Goichi "Suda51" Suda og den amerikanske filmregissøren og produsenten James Gunn (Guardians of the Galaxy og The Suicide Squad) og ble utgitt av Warner Bros. Interactive Entertainment. Store navn var samlet der.

Når Suda51 er involvert, har ting en tendens til å løpe i alle mulige forskjellige retninger, og det gjør også Lollipop Chainsaw. Bare hør på dette: Du inntar rollen som den 18 år gamle, slikkepinn-sugende, blonde cheerleaderen Juliet Starling, som på fritiden er zombiejeger - og det viser seg at hele familien hennes også er det. Hun er utstyrt med en stor motorsag med hjerter og en innebygd telefon, og hun har også kjærestens avkappede, men fortsatt levende hode hengende i beltet.

Lollipop Chainsaw ble kanskje aldri noen stor kommersiell suksess (den solgte i overkant av 1,2 millioner eksemplarer, så det er ikke så ille som Concord), men den fikk en trofast fanskare. Det er sannsynligvis grunnen til at japanske Dragami Games, som også var involvert i originalen, bestemte seg for å gå tilbake til spillet 12 år senere og optimalisere det med grafikk i høyere oppløsning, justeringer av gameplayet og en ny RePOP Mode.

Dette er en annonse:

I utgangspunktet var ikke Lollipop Chainsaw et veldig bra spill - og det er ikke RePOP-versjonen heller. Det hele stinker B-film (det er ikke nødvendigvis en dårlig ting), og liker du ganske annerledes og sære spill, leverer dette på alle parametere, for det er i stor grad uforutsigbarheten inn i absurditeten og den totale særegenheten, med andre ord Suda51-effekten, som bærer Lollipop Chainsaw.

I tillegg til gameplayet, som foregår i tradisjonell tredjeperson, inneholder Lollipop Chainsaw massevis av minispill og ulike sekvenser, blant annet å sette kjærestens levende hode på en hodeløs zombiekropp og bruke noen Quick-Time-hendelser til å rydde vei for Juliet ved å sprenge deg selv i luften. Du kan også høste zombier med en skurtresker, spille basketball med zombiehoder eller baseball med en rakettkaster. Du vet aldri hva spillet kan finne på neste gang, og det er det som gjør at du kan leve med spillets mange andre middelmådigheter.

Dette er en annonse:

Som nevnt tidligere inkluderer denne nye versjonen en RePOP Mode, som er en ny spillmodus som nedtoner den ganske uttalte volden og erstatter blodsutgytelsen med lilla lyn, "BAM!" -effekter og andre ting. Det er imidlertid litt vanskelig å si hvem denne modusen er rettet mot, for spillet som helhet er definitivt mer rettet mot fans av originalen, og jeg tror ikke de vil gå for RePOP Mode. Det virker litt som en gimmick. Heldigvis har du også muligheten til å spille i Original Mode, der spillet er helt identisk med originalen fra 2012, med masse blodig vold og avkappede lemmer og zombiehoder som flyr i alle retninger.

Kampsystemet i både RePOP Mode og Original Mode er enkelt, men greit, og etter hvert som du kommer deg gjennom spillet låser du opp flere angrep og kombinasjoner, motorsagen din blir oppgradert og du får nye våpen, blant annet et veldig nyttig Chainsaw Blaster. Kampsystemet i begge moduser har blitt justert litt sammenlignet med det originale spillet, blant annet med et mer responsivt kamera (som gjør det lettere å se fiendene rundt deg), raskere bevegelser, modernisert kontroll over Nicks (Juliets kjæreste) angrep og andre små justeringer for å få spillet til å føles litt mer tidsriktig.

Underveis støter du på små butikker prydet med fargerike ballonger og bamser, der gullmynter kan kjøpe ulike typer oppgraderinger og sjeldne platinamynter kan kjøpe musikk og en rekke dristige kostymer til Juliet. Tonen i Lollipop Chainsaw er ganske dempet, og "humoren" er for det meste grov. Kameravinklene avslører ofte hvilken farge på undertøyet Juliet har på seg (det finnes til og med en achievement for å plassere kameraet slik at du kan se opp under skjørtet hennes) - det er slik Lollipop Chainsaw er, og du kan føle at dette spillet er fra en annen tid enn 2024 - uten å gå over streken, synes jeg.

Den visuelle stilen er ganske gjennomført, men det er vanskelig å kalle det pent, selv med den oppdaterte grafikken. Når du slakter zombier, er det blod, kroppsdeler, regnbuer og rosa hjerter over alt (hvis du spiller i Original Mode), og grafikken har et litt tegneserieaktig preg. Alt kjører nå i 4K med opptil 60 bilder i sekundet (full HD med 30 bilder i sekundet på Nintendo Switch) - men det er fortsatt ikke noe pent spill.

Dessverre opplevde jeg en rekke feil i løpet av tiden jeg brukte på spillet. Blant annet opplevde jeg å gå inn i rom der en NPC var i T-pose og hendelsen som NPC-en skulle ha utløst, ikke skjedde, slik at jeg måtte starte på nytt. Jeg opplevde også flere ganger at spesialbevegelser ikke kunne utføres, og at en avsluttende bevegelse i en bosskamp ikke kunne fullføres, noe som resulterte i at min videre fremgang i spillet ble blokkert. Det er rett og slett for mange bugs, og det er ikke små bugs, men bugs som påvirker fremgangen din. Jeg fant måter å omgå disse feilene på, men man kan ikke forvente at alle skal gjøre det, og jeg håper at disse tingene vil bli rettet i den planlagte dag 1-oppdateringen.

Lollipop Chainsaw RePOP Det siste spillet er remasteren vi ikke visste at vi savnet. Jeg var faktisk en ganske stor fan av originalen, fordi jeg elsket hvordan spillet prøvde å underholde og overraske nesten hele tiden. Det gjør det fortsatt, men tiden har ikke vært snill mot Lollipop Chainsaw, og denne RePOP-utgaven er mindre oppdatert enn jeg trodde den ville være, spesielt med tanke på prislappen på rundt £ 34. Grafikken er blåst opp til 4K/60fps, men det gjør det ikke mye penere, spilloppdateringene er velkomne, men jeg har vanskelig for å se hvem RePOP Mode er rettet mot. Og det er rett og slett for mange feil i versjonen vi mottok for gjennomgang.

Dette er en avgjort lat remaster som bare har fått et lite visuelt løft, og noen steder ser det faktisk dårligere ut enn originalen. Hvis du var en stor fan av originalen Lollipop Chainsaw, så bør du vurdere RePOP-versjonen, men det er bare noen spill du ikke bør gjøre fordi du husker dem bedre enn de egentlig var. Jeg tror Lollipop Chainsaw er et av de spillene - denne RePOP-utgaven har sine lyspunkter, men helhetsinntrykket er at denne remasteren rett og slett ikke er god nok.