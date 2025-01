Lollipop Chainsaw RePOP har solgt 200 000 eksemplarer

HQ

Lollipop Chainsaw solgte 1,24 millioner eksemplarer da den kom ut. I september ble det utgitt en remaster, kalt RePOP, som nå har nådd omtrent en sjettedel av hva originalen klarte. Utviklerne selv, Dragami Games, kunngjorde i et innlegg på X at Lollipop Chainsaw RePOP nå har nådd 200 000 solgte eksemplarer. Det ble utgitt for PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch og PC i september, og fikk deretter også en utgivelse på PlayStation 4 og Xbox One i desember.

