Lollipop Chainsaw RePOP kommer til å fornye kampene i spillet

Nylig rapporterte vi at det kommende Lollipop Chainsaw RePOP kom til å bli betraktet som en remaster snarere enn en fullverdig nyinnspilling. Selv om ingen ytterligere detaljer ble gitt, virket det for noen som om dette betydde mindre store endringer og mer et nytt strøk maling på kultklassikeren.

HQ

I et nytt innlegg på Twitter/X avslørte imidlertid spilldesigner Yoshimi Yasuda at kampene i remasteren ville bli fornyet. I en uttalelse sa han: "Vi ønsker å modernisere kampene til noe som dagens konsollactionspillere vil like, for eksempel ved å fjerne all treghet i motorsagkampene med hastighetsjustering, forbedre timingen for cheerleading og motorsagkomboangrep, samt forbedre kamerabevegelsene."

Dette høres ikke ut som en fullstendig overhaling av kampene i spillet. Snarere ser det ut til at vi bare kommer til å se et raskere tempo for å holde tritt med zoomer-hjerner. Det er likevel godt å vite at det at spillet blir en remaster i stedet for en nyinnspilling, ikke betyr at vi bare får ny, fin grafikk.