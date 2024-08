Lollipop Chainsaw RePOP lanseres tidligere enn forventet

HQ

Lollipop Chainsaw RePOP Den opprinnelige lanseringsdatoen for spillet har blitt litt endret. Først var spillet satt til å komme til våre konsoller og PC-er den 26. september, men i henhold til en ny oppdatering, er det nå satt til å komme ut to uker tidligere, den 12.

Dette gjelder bare for den digitale lanseringen av spillet og for de nordamerikanske, sentral- og søramerikanske og europeiske regionene. Og det betyr at vi bare har en måned og en uke å vente her i Europa, noe som betyr at vi vil hacke zombier til døde igjen som Juliet før snarere enn senere.

Gleder du deg til Lollipop Chainsaw RePOP?