Lollipop Chainsaw RePOP lanseres til PlayStation 4 og Xbox One i november

Selv om vi ser flere og flere titler utgitt eksklusivt for den nyeste generasjonen konsoller, er det ikke alle utviklere som er klare til å slippe førstnevnte helt. Det er nå bekreftet (via Gematsu) at den kommende remasteren av Lollipop Chainsaw vil bli utgitt for PlayStation 4 og Xbox One en gang i november.

Denne oppdaterte versjonen av originalen, som kom ut i 2012, vil tilby oppdatert grafikk og et bedre kampsystem. Utgivelsesdatoen for PlayStation 5, Series S/X, Nintendo Switch og PC er 12. september.