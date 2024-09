Lollipop Chainsaw RePOP-produsenten roer ned frykten for sensur

HQ

Det er bare litt over en uke til lanseringen av Lollipop Chainsaw RePOP, og selv om det er mye hype blant fans av kultklassikeren fra 2012 er det noen som bekymrer seg for potensiell sensur.

Yoshimi Yasuda fra Dragami Games har gått inn for å dempe denne frykten. Spillets produsent forklarte originalmodusen i en lengre tweet, og sa at den vil gjengi "det samme gore-uttrykket, filmsekvensregien, karakterdesignet, bevegelsene, introduksjonsbildene i tegneseriestil, kostymene, prestasjonene osv. som i originalversjonen."

Det var ingen forespørsler om revisjoner fra noen av plattformeierne, men det er noen forskjeller i hva vi vil se i originalversjonen, for eksempel noen endrede parametere i kampmekanikken for å passe bedre til moderne actionspill. Du trenger imidlertid ikke å bekymre deg for at noe blir "sensurert", ifølge Yasuda.