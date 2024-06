Lollipop Chainsaw RePOP reduserer det opprinnelige voldsnivået

HQ

Vi visste allerede at det ville være endringer i Lollipop Chainsaw RePOP, remasteren av Xbox 360-originalen opprettet av Suda51, som ikke lenger er til stede i denne. Det vi ikke forventet er at standardmodusen til denne moderne versjonen vil være bevisst mindre voldelig og mer fargerik i sine effekter enn originalen.

Slik kunngjøres det i en melding i begynnelsen av traileren som nylig ble utgitt av Xbox. En merkelig beslutning, ettersom originalen var elsket nettopp på grunn av scenene med hovedpersonen Juliet Starling som motorsager zombier. Meldingen forsikrer imidlertid mangeårige fans om at den originale modusen også vil være tilgjengelig som et alternativ. Selv om Xbox kanskje er den eneste som har sluppet den nye spilltraileren, vet vi at Lollipop Chainsaw RePOP også kommer til PC, PS5 og Nintendo Switch 25. september.

Sjekk den ut nedenfor og la oss få vite om du planlegger å spille det i sitt originale voldelige format eller det mer skånsomme moderne.