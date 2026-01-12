Lollipop Chainsaw RePOP har Switch 2-eksklusiv modus når det lanseres i mars

HQ

Tanken var at vi skulle få spille som Juliet Starling på Switch 2 i Lollipop Chainsaw RePOP allerede i november 2025, men dessverre ble det kunngjort at spillet var blitt forsinket til tidlig 2026. Nå vet vi endelig mer om når det vil bli utgitt.

Utvikleren Dragami Games har kunngjort at det vil bli utgitt 26. mars, noe som rimeligvis betyr at det vil bli utgitt omtrent samtidig for oss i Vesten. Hvis du allerede har kjøpt spillet til den originale Switch, vil du bli tilbudt en oppgradering til den nye versjonen for tilsvarende 1100 yen (ca. £5 / €6), og vil da få et spill som kjører med 60 bilder per sekund. I tillegg kan vi se frem til :

"Denne versjonen av spillet introduserer også den Switch 2-eksklusive modusen "Gun Shooting Mode", som låses opp etter å ha ryddet enten "RePOP Mode" eller "ORIGINAL Mode". I denne modusen møter spillerne bølger av zombier i tre "WAVE"-faser per scene, og bruker motorsagblasteren som et fast tårn for å avverge fiender i et minispillformat i arkadestil. Sikting med Joy-Con 2-kontrolleren i musestil støttes."

Noe å se frem til, kanskje?