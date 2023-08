Lollipop Chainsaw-nyinnspilling får ny tittel og utsettes til neste sommer

Nyinnspillingen av Lollipop Chainsaw har fått ny tittel: Lollipop Chainsaw RePOP. Spillet er også blitt utsatt fra en lansering i løpet av året til sommeren 2024.

Som bekreftet i en pressemelding fra utvikleren Dragami Games (takk, Gematsu) er beslutningen om å utsette spillet tatt for at kvaliteten skal kunne matche spillernes forventninger. "Selv om utviklingen av RePOP ble utført med tanke på en utgivelse i 2023, førte vår forpliktelse til å gi spillerne våre en best mulig kvalitetsopplevelse til at vi tok den vanskelige beslutningen om å forlenge utviklingsperioden for å sikre dette", sier utvikleren.

"Vi ber oppriktig om unnskyldning til alle som har ventet på den siste delen i Lollipop Chainsaw-serien, og ber om forståelse for dette."



Det opprinnelige spillet ble utgitt i 2012 og fikk en kultstatus med sin sprø stil og kamp. Fansen håpet å få se mer av denne nyinnspillingen snart, men det ser ut til at vi må vente litt lenger før spillet viser oss noe nytt.