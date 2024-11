London-derbyet gir Arsenal og Chelsea nesten null sjanser til å vinne Premier League 1-1 mellom Chelsea og Arsenal kan bety at det er over og ut i Premier League for London-lagene.

HQ Chelsea og Arsenal delte poengene søndag, 1-1 fra London-derbyet, noe som stort sett er til fordel for Liverpool, som troner suverent på tabellen med 28 poeng. Manchester City har 23 poeng etter to strake tap. Bak dem har fire lag 19 poeng (Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest, Brighton) og tre lag har 18 poeng (Fulham, Newcastle, Aston Villa). En skuffende sesongstart, spesielt for Arsenal, som har kommet på andreplass i Premier League de to siste årene. Er dette slutten for Premier League for Arsenal og Chelsea? Ifølge dataanalysebyrået Opta, som BBC Sport har lest, har Arsenal bare 3,5 % sjanse til å vinne Premier League. Chelsea har knapt 0,2 prosent sjanse. Ni poeng er fortsatt oppnåelig, og som tidligere Arsenal-spiss Theo Walcott sa på BBC: "Liverpool kommer til å snuble på et eller annet tidspunkt, og de vil ha skadeproblemer som alle andre lag". Liverpool gjør det bra i både Premier League og Champions League (eneste lag så langt som har vunnet alle kampene, de tar imot Real Madrid i slutten av måneden), og Manchester City sliter med noen tunge skader (blant annet Rodri Hernández, hvis betydning nå er tydelig for de som stiller spørsmål ved hans Ballon d'Or-seier ). Chelsea FC