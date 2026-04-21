London Games Fest 2026: Har Storbritannia endelig en verdig EGX-erstatning?

Det høres kanskje rart ut å si det, men den britiske spillbransjen har hatt et enormt tomrom de siste årene. Helt siden EGX og de mindre indiefokuserte Rezzed-arrangementene kollapset eller ble glemt på grunn av sammenslåingen med MCM Comic Con, har Storbritannia egentlig ikke hatt et viktig årlig arrangement der spillbransjen og lokalsamfunnet kan komme sammen for å feire det kreative mediet de deler en felles kjærlighet for. Heldigvis har den britiske spillbransjen fortsatt å blomstre, og det har blitt lagt større vekt på å fylle dette hullet i markedet, senest med London Games Fest.

Dette er et ukelangt arrangement der utviklere og studioer, de fleste av dem fra Storbritannia, strømmer til hovedstaden for å dele ideer og presentere sine kommende arbeider, før uken avsluttes med den prestisjetunge BAFTA Games Awards. Det som startet som en ambisiøs idé med støtte fra Londons borgermester, har utviklet seg til å bli det kanskje beste spillarrangementet Storbritannia har å by på.

I løpet av uken får deltakerne høre alle slags foredrag og paneler fra bransjeledere, før New Game Plus, en miniatyrkonferanse med fokus på AA og indie, arrangeres torsdag og fredag. Det er som om Rezzed har blitt, vel ... rezzed. For 2026 tok handlingen til Exhibition White City, en nydelig spillhall med plass til rundt 120 utstillere, store og små, for å vise sine lidenskapelige prosjekter. Fra skotske 4J Studios, som lager den etterlengtede Minecraft-utfordreren Reforj, til Bristol-baserte Friday Sundae, som for tiden jobber hardt og håper å kunne levere det enormt karismatiske There Are No Ghosts At The Grand innen utgangen av 2026. Til og med Devolver Digital var på plass for å vise frem Dark Scrolls og Heave Ho 2, og Volvy og The Lamb fra Cult of the Lamb var også til stede.

New Game Plus-arrangementet føltes som et friskt pust, en tilbakevending til formen på britiske spillkonvensjoner som de siste årene har blitt feid under teppet til fordel for den mer forbruker- og popkulturorienterte MCM Comic Con. Med tusenvis av deltakere og støtte fra et så bredt utvalg av utviklere og utgivere, virker det absolutt som om det bare er én vei for arrangementet å gå; og det er oppover.

Dagen etter kom den største kvelden i britisk spillbransje. BAFTA Games Awards forvandlet Londons South Bank til et veritabelt who's who fra den globale spillsektoren, med Sandfall Interactive til stede for å feire Clair Obscur: Expedition 33, AdHoc var til stede for å sette søkelyset på Dispatch, Hazelight for å støtte Split Fiction, og listen fortsetter. Fra de talentfulle utviklerne til de karismatiske utøverne og de sammensatte lederne - showet samlet alle til et show som overrasket, skapte følelser og, viktigst av alt, feiret spillbransjens beste og smarteste.

Det var aldri noen tvil om BAFTA Games Awards' intensjoner, og de leverte et velkomponert, velstrukturert og balansert show som ga hver og en sin rett uten å drukne i altfor mange avsløringer og kunngjøringer. Det var ikke dermed sagt at det ikke var noen godbiter underveis, med fantastiske opptredener fra talentfulle musikere og sangere og til og med den globale avsløringen av 007 First Lights tittelsang, fremført av Lana Del Ray. Balansen var eksepsjonell, og showet bød på mange priser og spesielle øyeblikk i løpet av en spilletid på rundt to timer.

De siste årene har vært litt ujevne for spillbransjen i Storbritannia, men hvis London Games Fest-uken var noe å gå etter, begynner ting definitivt å se lysere ut. Hvordan messen vil fortsette å vokse, blomstre og utvikle seg, gjenstår å se, men plattformen som er på plass og grunnlaget som er lagt, er beundringsverdig og spennende. Med dette formatet er det rom for at London Games Fest etter hvert kan bli det stedet i landet der bransjen feires på årlig basis, og ved å koble sammen punktene og knytte kjente, men unike arrangementer til denne sammenhengende helheten, gjør det hovedstaden til et utrolig spennende sted å være når midten av april ruller rundt.

Men vil det kunne fortsette å ekspandere, vil formatet og omfanget fungere hvis store navn og aktører begynner å ta over det mer indie- og småskalafokuserte New Game Plus? Alt dette er vanskelig å avgjøre, men som det er nå, er det å ha en personlig og sjarmerende samling arrangementer, spredt over hele byen før alle samles til det som ofte er sesongens siste store prisutdelingsseremoni, en nydelig måte å feire alt som har med videospill å gjøre i Storbritannia, og jeg gleder meg ærlig talt til det kommer tilbake i 2027.