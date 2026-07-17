London Games Festival kommer tilbake i april 2027 med et nytt arrangementssted i sentrum av London

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De siste årene har London Games Festival vokst i et ganske imponerende tempo. Etter sammenslåingen av EGX og MCM Comic Con har Storbritannia manglet et ledende arrangement med fokus på videospill, og London Games Festival blir i stadig større grad den løsningen.

Arrangementet er spesielt vellykket fordi det samler og kombinerer en rekke spillarrangementer over hele London i løpet av én uke. Det arrangeres foredrag og paneldiskusjoner på arrangementer som Screen Play, andre bransje- og B2B-programmer på Games Finance Market og Ensemble, store tilbud rettet mot både forbrukere og bransjen som New Game Plus, og selvfølgelig BAFTA Games Awards, som også finner sted rundt denne tiden.

Etter den hittil mest vellykkede London Games Festival tidligere i år, som Gamereactor deltok på (både på New Game Plus og BAFTA Games Awards), er det nå bekreftet at London Games Festival kommer tilbake også i 2027, med et utvidet arrangementssted for å imøtekomme den økende etterspørselen.

Datoene for LGF 2027 er 12.–19. april, men hovedarrangementene vil finne sted mellom 15. og 17. april på det nye stedet Business Design Centre, som ligger mer sentralt i den engelske hovedstaden. Business Design Centre skal være vertskap for New Game Plus og Games Finance Market, og når det gjelder de andre bekreftede arrangementene for LGF 2027, har vi fått vite at følgende også kommer tilbake.



BAFTA Games Awards i Queen Elizabeth Hall i Southbank (sannsynligvis 16. april)



Screen Play på BFI Southbank 14. april



Friday Late: Videogames på V&A i South Kensington 16. april



Ensemble 16.–17. april (på turné til flere steder)



Vi forventer en mer fullstendig liste over aktiviteter og foredragsholdere etter hvert som vi nærmer oss gjenkomsten av London Games Festival.