London-pendlere kan ta en tur med en PS5-inspirert T-banevogn

Hvis du befinner deg i London mellom nå og 7. januar, kan det være interessant å hoppe på Victoria Line for å sjekke ut og kjøre i en unik PlayStation-vogn.

Sony har gått sammen med Transport for London for å skape en PS5-inspirert vognovertakelse for tog som kjører på linjen, og dette ser vognens seter få en Cross, Square, Circle, og Triangle mønsteroverhaling, mens andre seter har en base som viser uttrykket "play has no limits".

Vognen er i drift fra og med i dag og vil være det i rundt seks uker, så husk å ta turen ned til Underground hvis du vil oppleve en PlayStation-inspirert pendling i vinter.

