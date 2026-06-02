London Tube vil bli massivt forstyrret denne uken, da den første av potensielt to streiker går videre

Forvent at gatene og veiene i London vil være langt mer trafikkerte enn vanlig i dag, 2. juni, ettersom den første av to potensielle streiker offisielt har blitt iverksatt, og mange av T-banerutene vil stoppe opp etter at forhandlingene mellom fagforeningen Rail, Maritime, and Transport (RMT) og Transport for London (TfL) har brutt sammen.

Ifølge BBC News er de to organisasjonene uenige fordi TfL har undersøkt muligheten for å innføre en frivillig firedagers arbeidsuke, noe RMT deler bekymringen for at dette potensielt kan føre til lengre arbeidsdager og at sjåførene blir mer slitne i trafikken.

Det skal sies at ikke alle T-banelinjene blir berørt av streikene, ettersom Metropolitan-linjen mellom en håndfull stasjoner vil fortsette å gå, og det samme vil Central Line, DLR, T-banen og trikken, på en rekke steder.

Hvis streikene allerede har forstyrret dagen din, må du imidlertid regne med at de vil fortsette å gjøre det, ettersom streikene er i kraft frem til kl. 21:00 BST (fra kl. 6:30 BST), og det samme er planlagt for torsdag 4. juni dersom det ikke blir inngått noen avtale mellom RMT og TfL.