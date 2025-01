HQ

Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange timer jeg tilbrakte med det fryktelig vanedannende Lonely Mountains: Downhill. Det til tider snikende utfordrende, men like ofte meditativt koselige sykkeleventyret som tok deg gjennom alt fra fredelige naturområder til bratte bakker rundt en aktiv vulkan. Det var en sann fornøyelse å ta tider og se nøyaktig hvor fort man kom seg gjennom de ulike løypene, men spillet fungerte like godt som ren avslapning etter en hard arbeidsdag. Man faller liksom inn i en slags zen-tilstand mens man cruiser sykkelen mellom stokker og steiner, til lyden av rislende vann, fuglekvitter og en frisk bris gjennom trærne.

Når det er sagt, er det kanskje ikke overraskende at spillets oppfølger Lonely Mountains: Snow Riders er noe jeg har gledet meg til veldig lenge. Det er en videreutvikling av det samme konseptet, og tar oss med til snødekte fjelltopper, islagte stier og dramatiske fjellandskap. Sykkelen er naturligvis blitt stående hjemme i garasjen, og i stedet er det alpint som står på menyen, et snødekt eventyr med det samme enkle målet som i forgjengeren: å komme seg helskinnet fra toppen av fjellet til bunnen.

Det hele er like enkelt som det er genialt, og i likhet med Downhill er opplevelsen utrolig tilfredsstillende, ikke minst takket være den enkle og intuitive kontrollen og den velbalanserte, men utfordrende vanskelighetsgraden som hele tiden oppmuntrer til nye forsøk. Alt i et forsøk på å overgå tidligere prestasjoner. Som før må du passere hvert eneste sjekkpunkt underveis, og hvis du går glipp av noe, mislykkes du automatisk. Det morsomme er å finne den korteste og raskeste ruten mellom disse punktene, og fjellene skjuler mange hemmeligheter. Noen av dem kan bare nås med riktig utstyr.

Selve skikjøringen er, som nevnt tidligere, veldig lettfordøyelig og "rett på sak". Du har noen forskjellige innstillingsmuligheter, alt for å tilpasse kontrollene til det du synes føles best, og så er det ut i bakkene. Akkurat som i virkeligheten bøyer du knærne for å øke hastigheten, og du kan også gjøre noen triks i luften, i tillegg til å hoppe. Noe som er nødvendig for å komme seg over noen passasjer. I tillegg er det også mulig å gjøre noen litt mer avanserte manøvrer for å gjøre de krappe svingene lettere, men man blir også raskt klar over at den lille skiløperens kroppsholdning ofte er direkte avgjørende for om turen nedover fjellet blir vellykket eller ikke. Et lite feiltrinn kan bety slutten på en ellers perfekt tur, og Lonely Mountains: Snow Riders er definisjonen på lett å lære, men vanskelig å mestre.

De mange forskjellige passasjene ned gjør hver tur til en ren fornøyelse, og det å oppdage alle snarveiene er en stor del av moroa, med mange rett og slett gassende hopp og marginer så trange at du holder pusten. Men det gjør opplevelsen enda bedre, for spillet er litt av en ulv i fåreklær der både dyktighet og dristighet spiller inn. Men selv om det til tider kan føles utfordrende eller umulig, spesielt når man jakter på de beste måltidene, er spillet aldri urettferdig eller frustrerende. Balansen er perfekt, og kontrollene er akkurat så tilgivende som de trenger å være.

Muligheten til alltid å returnere til det siste kontrollpunktet betyr også at du aldri mister momentum og får muligheten til å virkelig eksperimentere og presse grensene for hva som er mulig. Så når du klarer en perfekt tur i full fart, med snøen og vinden som blåser rundt deg, er følelsen magisk, til og med euforisk.

I skrivende stund er det tre fjell med varierende vanskelighetsgrad å ta fatt på, fylt med ulike utfordringer og innhold å fordype seg i. Noe som med tiden vil bli utvidet på samme måte som Downhill, som har fått flere utvidelser og oppdateringer over tid. Fylt med herlige utfordringer å ta fatt på, i tilfelle du skulle gå lei av det som tilbys i den opprinnelige versjonen av spillet. Skulle du også bli lei av å leke deg i snøen alene, er det mulig å invitere venner (og fiender) til en actionfylt flerspillerdel. Her kan dere ikke bare konkurrere om å sette best mulig tid, men også utfordre hverandre i regelmessige løp nedover bakkene, noe som virkelig får adrenalinet til å pumpe.

Lonely Mountains: Snow Riders er virkelig en perle, og det klarer å ta et allerede fantastisk konsept og gjøre det enda bedre. De vinterlige omgivelsene er like vakre som de er utfordrende, og de nye spillmekanikkene gjør at opplevelsen føles frisk og ny. Spillet krever kanskje både dyktighet og tålmodighet, i hvert fall hvis du virkelig vil prøve å låse opp alt, men det belønner deg også etterpå med både slitsomt tilfredsstillende gameplay og rett og slett fantastisk vakre utsikter. Kort sagt, for fans av det første spillet er Snow Riders et definitivt kjøp, et absolutt must. Men det er også en utmerket inngangsport for eventyrlystne nykommere som ønsker å prøve seg ute i det kalde, vakre landskapet. Med sin unike kombinasjon av avslappende estetikk og spennende utfordringer er Lonely Mountains: Snow Riders noe ingen bør gå glipp av.