Lonely Mountains: Snow Riders får overraskende DLC-lansering med skotsk tema

HQ

Nylig ble det bekreftet at utvikleren Megagon Industries 'indieoppfølger, Lonely Mountains: Snow Riders, har nådd en million spillere på PC og Xbox Series X / S, de to plattformene som spillet har lansert på. Nå, etter å ha solet seg i denne suksessen, har utvikleren to biter av ekstra informasjon å dele.

Til å begynne med har en DLC blitt overraskende lansert, med dette kjent som Highlands og tar spillerne inn i den fantastiske skotske villmarken for å ta på seg nye utfordringer på et nytt fjell for ekstra belønninger. Det tilbyr komplett flerspiller- og leaderboard-støtte, og det er du kan få tak i denne DLC i dag på PC og Xbox for € 7.49. Sjekk ut DLC-traileren nedenfor.

Ellers har det blitt bekreftet at Lonely Mountains: Snow Riders etter hvert vil komme til PS5 også. Vi vet ikke når, bare at "utgivelsesdato vil følge snart".

Hvis du ennå ikke har spilt Snow Riders, må du huske å lese vår anmeldelse for å se hvorfor denne indiehiten er verdig din tid.