Lonely Mountains: Snow Riders har nådd 1 million spillere

HQ

Utvikleren Megagon fortsetter å levere hit etter hit gjennom sin Lonely Mountains -franchise. Indieteamet har avslørt at Lonely Mountains: Snow Riders nå har passert milepælen på én million spillere, noe som viser at fansen fortsetter å ønske seg dyktige utforutfordringer.

Gitt, siden tittelen var inkludert på Game Pass ved lanseringen, for det første, kan ikke dette en million tallet direkte oversettes til solgte eksemplarer, men det er fortsatt en fast indikator på at serien er en hit blant fansen.

For å markere denne milepælen har Megagon sluppet en ny oppdatering for spillere på Xbox og PC, som legger til en ny Trick Mode med over 100 utfordringer å overvinne, og en Free Ride Mode for at folk lettere skal kunne slappe av mens de karver seg gjennom snøen.