Looksmaxxing-influencer Clavicular siktet for angivelig å ha skutt mot en alligator under en livestream

HQ

Etter tidligere å ha fått kritikk for angivelig å ha skutt på en alligator under en livestream i slutten av mars, har looksmaxxing-influencer Braden "Clavicular" Peters blitt siktet i delstaten Florida for ulovlig avfyring av skytevåpen.

Som rapportert av BBC News, ble Clavicular dokumentert med et skytevåpen mens han var på et naturreservat i Florida 26. mars, hvor han angivelig skjøt mot en alligator i sumpvannet fra en luftbåt. I delstaten Florida kan ulovlig bruk av skytevåpen på offentlig sted føre til mindre enn ett års fengsel og en bot på 1000 dollar, noe som er akkurat det Clavicular er tiltalt for.

Det er uklart hva influenceren vil bli tiltalt for, ettersom advokatene hans hevder at han "fulgte instruksjonene fra en lisensiert airboat-guide" og at "ingen dyr eller mennesker ble skadet".

Influenceren kan likevel være i hardt vær ettersom han har vist kriminell atferd i det siste, blant annet i begynnelsen av mars, da han ble arrestert i Sør-Florida for å ha oppmuntret til et slagsmål mellom to kvinner og deretter delt det på nettet med sitt publikum. Denne situasjonen førte til at YouTube utestengte to av kontoene hans.