Looney Tunes setter en sprø vri på sport denne høsten

Mens sommeren ofte er tiden for sport, har Nintendo nettopp avslørt at vi kan se frem til en helt ny sportsopplevelse til høsten.

Som en del av den pågående Nintendo Direct ble det nettopp bekreftet at Looney Tunes: Wacky World of Sports kommer til Switch en gang i høst. Det vil inkludere minst basketball, fotball og tennis som spillbare aktiviteter, og en rekke ikoniske figurer vil bli stilt opp som spillbare figurer, inkludert Daffy Duck, Bugs Bunny, Porky Pig, Lola Bunny, Wile E. Coyote, Roadrunner, og Sylvester the Cat.

Siden dette er en Looney Tunes -tittel, kan du forvente at de typiske sprøhetene vil snike seg inn, blant annet ved å slippe ambolter på spillerne og slippe løs Acme's fulle line-up for å forårsake ytterligere ødeleggelser.

