La meg starte denne anmeldelsen med å gi deg en veldig lettfattelig beskrivelse av hva dette spillet er. Ta Mario Strikers, Mario Golf, Mario Tennis, og Mario Slam Basketball, kombiner de fire i ett spill, reduser kvaliteten og den mekaniske dybden, og erstatt deretter Mario-rollelisten med Looney Tunes-troppen, og det du til slutt får er Looney Tunes: Wacky World of Sports. Det finnes kanskje ikke en bedre måte å se for seg denne arkade- og forenklede sportstittelen på, og i selve beskrivelsen kan du sannsynligvis allerede utlede mange av styrkene og svakhetene som følger med et slikt premiss.

Det tok meg bare noen timer med Wacky World of Sports før jeg følte at jeg hadde sett alt. Det er ofte en trend i mindre sportstitler, men her blir det stadig tydeligere. Hovedretten er Acme Ultimate Cup. Dette er en multisportturnering der du spiller som en av ni Looney Tunes-karakterer som kjemper mot hverandre i fotball, tennis, golf og basketball. Du spiller hver idrett én gang, får karakterer og poeng for seire og individuelle prestasjoner, og når alt er sagt og gjort kåres en vinner.

Her er det svært lite dybde, og den eneste måten spillet forsøker å krydre det hele på er ved at vanskelighetsgraden til de rivaliserende konkurrentene er forskjellig, og ved at hver stjerne på Looney Tunes får karakterer basert på styrke, dyktighet og intelligens. Dette er stort sett nøyaktig det samme som vi ser i Marios sportstitler, for mens Bippe Stankelbein er utrolig rask er Per Ulv (morsomt nok, og kanskje grusomt nok...) mye, mye mer intelligent. Et annet eksempel i praksis er at Barte-Sams styrke gjør at han kan slå en golfball lenger enn for eksempel Lola Sprett, men Lola er uten tvil bedre til å score trepoengere i basketball. Det finnes riktignok en rekke Looney Tunes-nivåer og kart du kan låse opp og konkurrere på, men disse er kosmetiske og påvirker ikke spillet, i motsetning til karaktervurderingene.

Så, spillingen. La oss begynne med det jeg mener er det beste av dem alle: Tennis. Det er ganske enkelt, for kameraet er plassert på din side av banen, og du vralter ganske enkelt rundt på en tredimensjonal måte og returnerer servene og slagene fra motspilleren, enten det er ved å lobbe, flate eller topspinne ballen som svar. Du kan rette slagene dit du vil at de skal lande, krydre ting ved å bruke en tidsforsinkende mekanikk for å nå ellers uoppnåelige slag, og bruke ultimate-lignende slag med superkrefter i et forsøk på å sikre et poeng. Det er en god del dybde i denne modusen, og tempoet gjør den underholdende og spennende, spesielt når du legger til Acme-elementene i ligningen. Noen ganger dukker det opp et mål over nettet, og når du treffer det, dukker det opp hindringer og farer på motstanderlagets side av banen. Dette kan være dynamitt som bedøver en spiller når han eller hun tråkker på den, noe som betyr at en velplassert ball på en dynamitt vil være nesten umulig å returnere. Det er en enkel idé som fungerer veldig bra og gjør tennis til et høydepunkt for Wacky World of Sports.

Nestemann ut er fotball. Det er en mer strømlinjeformet utgave av det vi ser i Mario Strikers-serien, der små lag kjemper på trange arenaer og forsøker å score i små mål som er bemannet av datastyrte målspillere. Du kan spille pasninger, lobbe, unnamanøvrere eller takle (avhengig av om du er i besittelse av ballen), og du kan selvfølgelig skyte med varierende kraft avhengig av hvor lenge du holder inne sparke-knappen. Du kan også bruke et ultimate-lignende angrep, men dette er lett å stoppe med en veltimet takling. Det er egentlig ikke så mye dybde å plukke fra hverandre her, bortsett fra de ekstra utfordringene som Acme-pakkene baner vei for ved å introdusere farer og våpen i ligningen, men dette endrer ikke det faktum at fotballen er brukbar og har en tendens til å flyte med letthet.

Det er i golfen sprekkene virkelig begynner å vise seg. Fra et makroperspektiv fungerer denne sporten som en drøm, med et forenklet mekanisk oppsett som fremmer spillerens handlefrihet og dyktige muligheter. Det er mikroen som virkelig torpederer denne sporten. Det er absolutt ingen dybde i puttingen, og man kan spørre seg hvorfor den i det hele tatt er med. Ball- og vind-/værfysikken er forferdelig og gjør i utgangspunktet ikke noe du forventer, powerups og Acme-elementet for bruk av gjenstander føles lite og som en ettertanke, og bane- og hulldesignet føles uinspirert og for enkelt til å være noe spesielt. Fungerer det for det meste som en mekanisk opplevelse? Ja, det gjør det. Er det morsomt, og kan det måle seg med andre arkadegolftilpasninger? Nei... egentlig ikke.

Men til tross for at golf er hit eller miss, er det basketball som har de største manglene. Dette er modusen der det virker som om utvikleren Bamtang Games har lagt mest mekanisk dybde og fokus, og til slutt kommer det sammen for en opplevelse som føles for oppblåst og uraffinert til å imponere. Det er for mange knappekommandoer som gjør lignende ting, kameraperspektivet og den lille størrelsen på banene gjør det vanskelig å følge med på alt som skjer, skytesystemet er i beste fall mangelfullt, og hver kamp er delt inn i fire omganger som flyr av gårde i et så raskt tempo at spillet er over før du i det hele tatt er klar over at det har startet. Det er et overveldende mareritt i praksis, og det er det desidert verste av sportskvartetten i Wacky World of Sports.

Selv om jeg vil si at den lokale flerspillerstøtten er en positiv og flott funksjon, er mangelen på online flerspiller en skuffelse. Visst er det et par ekstra måter å spille på Challenges og mer utstillingslignende moduser, men det er ikke nok måter å glede seg over dette spillet generelt. Ja, karakterene er fortsatt tidløse og tilbys på en autentisk og strålende måte, selv om det hadde vært fint å ha tilgang til mer enn ni (10 inkludert bonuskarakteren Barte-Sam). Kartdesignet hyller Looney Tunes' tegneserier og miljøer, og kulissene er alltid fulle av en hel samling ekstra og mer nisjepregede figurer, til og med Gossamer. I tillegg bidrar den chippy og ikoniske temasangen mye til Looney Tunes-opplevelsen, men en ekstra sang eller to i bakgrunnen ville ha gjort mye for å holde spillet friskt.

Det er med disse punktene i bakhodet at Looney Tunes: Wacky World of Sports etterlater meg med lyst på mer. Det finnes øyeblikk og deler av spillet som imponerer og utmerker seg, men det er også mange områder, mekanikker og funksjoner som frustrerer eller skuffer. Det føles begrenset på innhold og til tider mekanisk mangelfullt, men det er fortsatt autentisk Looney Tunes, og det alene vil bety at det vil by på en og annen latter og fnising mens du plugger i vei, scorer noen mål, skyter noen hoops, slår ut fra tee-en og smasher noen tennisballer. Hva annet kan jeg si enn... That's all, folks!