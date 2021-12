HQ

På mandag var Epic Games snille nok til å tilby PC-utgaven av Loop Hero helt gratis, noe som forhåpentligvis gjorde enda flere oppmerksomme på det underholdende spillet. Jeg vet i alle fall om én person som ble nysgjerrig.

For hva passer vel bedre enn at Rebeca opplever det "samme" om og om igjen i ukens siste GR Live-sending ved å spille Loop Hero klokken 16? Hun har i alle fall funnet Nintendo Switch-en sin for å teste ut den utgaven i to timer, noe du i kjent stil kan se her om noen timer.