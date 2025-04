Løpere protesterer mot den pågående "TikTokifiseringen" av de olympiske leker

HQ

IOC offentliggjorde onsdag det fullstendige programmet for de olympiske leker i Los Angeles 2028. Det blir 351 medaljer, 22 flere enn i Paris 2024, og fem nye idretter er inkludert: baseball/softball, cricket, flaggfotball, lacrosse og squash. Men med det økte antallet disipliner måtte andre kuttes ut, og det inkluderer nedleggelsen av maratonløpet walk mixed relay, som debuterte i Paris.

Dette har vakt harme hos flere utøvere, trenere og det spanske friidrettsforbundet (RFEA), som til nyhetsbyrået EFE har uttalt at "dette tiltaket er ikke til fordel for friidrettens universalitet, som allerede hadde en disiplin som kappgang, der medaljer har blitt vunnet av land som Ecuador, Mexico, Australia, Brasil, Guatemala, Kina, Japan, Italia, Polen og Spania".

En av utøverne i denne idretten, Paul McGrath, kommenterte nyheten og ga sitt syn på hvorfor dette skjedde: "Med dette tempoet kommer det bare til å være OL-øvelser som varer i 60 minutter og som kan ses i sin helhet på TikTok".

McGrath beskrev det som en mangel på respekt for kappgang, en sport som gradvis har mistet representasjon i de olympiske leker. Hans følelse deles av den kanadiske løpegåeren Evan Dunfee, som også kommenterte "ongoing TikTokification of the Games".Relevo I samme artikkel siteres også treneren José Antonio Quintana, som beklager at kappgang var "en av disiplinene med flest medaljer fordelt over hele verden".

Dunfee vant bronse i Tokyo 2020 i 50 km gange, en medalje (kun for menn) som ble avviklet det året. McGrath, med spansk mor og skotsk far, representerte Spania i Paris og vant bronse i 20 km gange, den eneste løpekategorien som vil være igjen i Los Angeles 2028, selv om det i stedet blir halvmaraton (menn og kvinner). I stedet vil en ny 4x100 m blandet stafett (løpere) debutere i Los Angeles 2028, som sannsynligvis vil bli dominert av USA, Australia eller Jamaica (som det står på OL-nettsiden selv).