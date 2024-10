Lord Farquaad kan være tilbake i Shrek 5

HQ

Rumpelstiltskin, Prince Charming, Fairy Godmother og selvfølgelig Lord Farquaad. Hver Shrek-film har hatt sin egen skurk, og selv om den gode feen kanskje forbløffet med sin opptreden i I Need a Hero, er det lord Farquaad som står sterkest i de fleste av våre kollektive minner.

Den forkrøplede skurken så ut til å møte sin ende på slutten av den første Shrek, men skuespilleren som spilte karakteren er klar for en retur. I en samtale med People sa John Lithgow at han ville "si ja på et øyeblikk" til å bli med i rollebesetningen i Shrek 5.

Lithgow nevnte imidlertid også at han ikke vet "noe om det, og nei, jeg er ikke en del av det." Så selv om det er usannsynlig at Farquaad kan dukke opp igjen, kan vi alltid håpe å se den pompøse shorty komme tilbake.