Lord of the Rings: The Hunt for Gollum utsatt til 2027

Det blir en forsinkelse i lanseringen av det neste store The Lord of the Rings -prosjektet, med The Hunt for Gollum, som skulle komme på kino neste år, men som nå er utsatt til desember 2027. Andy Serkis, som både skal regissere filmen og spille hovedrollen som Gollum, forklarer til The Direct at prosjektet fortsatt er i en tidlig fase av utviklingen og at manusarbeidet fortsatt er i full gang.

Forberedelsene til innspillingen forventes å begynne senere i år og er estimert til å ta seks til syv måneder, mens selve innspillingen ikke er planlagt før neste år, og ryktene sier at Ian McKellen, Viggo Mortensen og Orlando Bloom skal spille i filmen.

The Hunt for Gollum Filmen utspiller seg like før hendelsene i The Lord of the Rings, og fokuserer på Gandalfs og Aragorns forsøk på å finne Gollum, en historie som er nevnt i Tolkiens bøker, men som aldri tidligere er blitt skildret i detalj.

Hva synes du om prosjektet, kan det være interessant og er du ivrig etter mer The Lord of the Rings?